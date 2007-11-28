Создать логотип для сайта

Приветствую Вас, уважаемые фрилансеры! Итак проект. У компании есть логотип очень низкого качества (который видимо сляпали из фоток и потом просто джепег экспортировали в корел). Нужно: 1. Узнать стоимость и сроки такой же перерисовки данного логотипа в нормальном ...