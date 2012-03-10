Логотип для скейтбординг-бренда

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок276 просмотров
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Добрый день!

Нам нужен:

1. логотип TWEQ - это скейтбординг бренд

2. колесо как на картинке http://twitpic.com/89jb88 вместо буквы Q

Нравится больше красный цвет; стиль - субкультура, обьемные, читаемые буквы

Я хочу чтобы вы просто перерисовали колесо (которое вверху) - без некоторых деталей, которые уточню после того, как мы перейдем к исполнению заказа. Вставлять мы колесо будем сами, так как нужны будут разные модификации в каждой ситуации. Но я хотел бы чтобы вы рисовали логотип и колесо в одной концепции, чтобы колесо не выглядило как НЛО, когда мы его вставим.

Заренее спасибо за ответы.

12 лет назад
PistolStarAgency
Роман 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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