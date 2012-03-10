Создать логотип

нужен логотип для транспортной компании, в приложении есть макет дизайна
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Добрый день! Нужен логотип и иконка (favicon) для сайта "http://www.korrektirovki.ru". Логотип должен вписываться в шапку форума (по размеру и по цвету).
Сайт представляет собой форум коллективных голосований для экспертной оценки параметров рынка.
Была мысль сделать в качестве логотипа кубик-рубика (разные стороны, разные цвета собираются в некую единую картину), но не настаиваю на этой концепции - с удовольствием рассмотрю и другие идеи.
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