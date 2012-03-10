Создать логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок1616 просмотров
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#1$50

Добрый день! Нужен логотип и иконка (favicon) для сайта "http://www.korrektirovki.ru". Логотип должен вписываться в шапку форума (по размеру и по цвету).

Сайт представляет собой форум коллективных голосований для экспертной оценки параметров рынка.

Была мысль сделать в качестве логотипа кубик-рубика (разные стороны, разные цвета собираются в некую единую картину), но не настаиваю на этой концепции - с удовольствием рассмотрю и другие идеи.

12 лет назад
censum
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
laysa
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 часов назад
12 лет назад
#1
Благодарю за интересный конкурс и конструктивное общение!
Заявки фрилансеров
laysa
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 часов назад
12 лет назад
#1
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