Логотип сайта/проекта, фавикон

Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки262 просмотра
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Добрый день, необходимо разработать логотип и фавиконку для сайта.

Лого должно соответствовать стилистике сайта и основной теме.

сайт: samsebemagazin.ru

От вас:

1. размер желаемого вознаграждения,

2. сроки исполнения,

3. ссылки на портфолио.

Ссылку на сайт предоставим после просмотра портфолио и оценки бюджета.

Спасибо.

11 лет назад
samsebemagazin
Александр 
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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