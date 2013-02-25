Нарисовать стрелковый шеврон

Работой с Денисом доволен, но она не совсем состоялась, так как мой заказчик браковал макеты и мы с ним так и не смогли прийти к какому-то варианту. Вины Дениса абсолютно не вижу, характеризую человека только с положительной стороны, так как он без лишних вопросов делал все новые и новые варианты, пока мы обоюдно не решили закончить и разделить убытки 50 на 50. Рекомендую всем Дениса как ответственного и талантливого исполнителя. А наше не совсем удачное завершение работы, больше исключение, чем правило.