Необходимо разработать логотип очень быстро

Нужен логотип для компании. Компания занимается реализацией продукции собственного производства и продукции компаний партнеров. Продукция собственного производства - водоналивные дорожные барьеры, при дальнейшем развитии компании ассортимент расширится до производства других объемных пластиковых изделий и емкостей ...
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В логотипа просто написать 3 слова Proclimate , а под ним "cистемы кондиционирования" мелкими буквами. Образец лого выслал во вложении.Фон прозрачный.
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