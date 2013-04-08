Всем привет. Требуется сделать дизайн стрелкового шеврона на основе готового логотипа компании. Требования: - логотип компании в центре совмещен с символами винтовок накрест - АК74 и М4; - круглая плашка; - вектор - не использовать полутона и мелкие детали, так как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для компании. Компания занимается реализацией продукции собственного производства и продукции компаний партнеров. Продукция собственного производства - водоналивные дорожные барьеры, при дальнейшем развитии компании ассортимент расширится до производства других объемных пластиковых изделий и емкостей большой кубатуры. Продукция партнеров - технические средства обеспечения безопасности на дороге(знаки, конуса, буфера, гирлянды), а также пластиковые емкости большой кубатуры.
Основной заказчик - дорожные ремонтно-строительные управления и компании по возведению мостов и эстакад.
Логотип может содержать название компании ООО"Защита", а так же рассмотрю вариант без названия.
Максимальное количество цветов - 3.
Обязательны предварительные макеты логотипов для выбора и дальнейшей корректировки одного из них в количестве 5шт.
Бюджет 30 USD. Через Webmoney.
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