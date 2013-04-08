Логотип для компании

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок232 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен логотип для компании. Компания занимается реализацией продукции собственного производства и продукции компаний партнеров. Продукция собственного производства - водоналивные дорожные барьеры, при дальнейшем развитии компании ассортимент расширится до производства других объемных пластиковых изделий и емкостей большой кубатуры. Продукция партнеров - технические средства обеспечения безопасности на дороге(знаки, конуса, буфера, гирлянды), а также пластиковые емкости большой кубатуры.

Основной заказчик - дорожные ремонтно-строительные управления и компании по возведению мостов и эстакад.

Логотип может содержать название компании ООО"Защита", а так же рассмотрю вариант без названия.

Максимальное количество цветов - 3.

Обязательны предварительные макеты логотипов для выбора и дальнейшей корректировки одного из них в количестве 5шт.

Бюджет 30 USD. Через Webmoney.

11 лет назад
Maselll
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Nadechka
Надежда 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
$30
3 дня
Все качественно и в срок!
Сотрудничеством довольна в полной мере. Оплата без проблем. Спасибо.
  • Похожие заказы

  • Нарисовать стрелковый шеврон

    Всем привет. Требуется сделать дизайн стрелкового шеврона на основе готового логотипа компании. Требования: - логотип компании в центре совмещен с символами винтовок накрест - АК74 и М4; - круглая плашка; - вектор - не использовать полутона и мелкие детали, так как ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать логотип в векторе с растра

    Имеется изображение логотипа в растровом виде. Требуется отрисовать его в векторе, желательно в CDR. Требования: 1) Все объекты должны быть реализованы замкнутыми контурами. Никаких обводок, никаких незамкнутых контуров. Надо сделать до завтра.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для интернет магазина.

    $90

    Нужен логотип для интернет магазина. Интернет магазин занимается продажей спец. инструмента. Бензопилы, бензоинструмент, снегоуборщики, рубанки, дисковые пилы и т.д. Интернет магазин будет называться: "ПрофИнстурмент" домен - profinstryment.ru ---- В логотипе - название фирмы, адрес сайта фирмы. + тематический значок.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа+визитка+лайтбокс

    $120

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно разработать логотип для фабрики по производству мягкой мебели. Предпочтений к цветовой гамме и графическому исполнению нет.Победитель после лого получит право сделать визитку (20 WM) и лайтбокс(20 WM). Название "Доминго" можно писать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип студии

    $20

    Нужен логотип веб студии. Ничего сложного не нужно, что-то наподобие http://u.to/qA3iAg (но не повторятся) Бюджет до 20$, для фрилансеров с отзывами возможна предоплата. На выходе исходники + png файл в архиве. Название студии предоставлю.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Эмблема (логотип) "Человек труда"

    Задача разработать эмблему политического движения. Символика должны быть высокосовременной по качеству дизайна (соответствовать тенденциям, иметь расширенные возможности электронного воспроизведения, градиенты, т.д.) в то же время символика должна легко восприниматься человеком из россиской глубинки без высшего образования Советская ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для сайта

    Для сайта almaty-portal.ru нужно сделать логотип, да такой, чтобы из него и фавикон получился читабельный. Естественно, в цвет сайта и тематику сайта, чтобы подходило. Хочу, чтобы это было яблочко с веточкой и листиком, контурное такое. Это ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн логотипа танцевального коллектива

    $40

    Необходимо создать логотип молодому аматорскому танцевальному коллективу BeyonD Вся информация по требованиям в приложении "Бриф" По предоплате не работаем. Необходимо разработать несколько значительно отличающихся вариантов (минимум 3), после чего выбирается один и дорабатывается. После оплаты - получение ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип стартап-проекта

    Необходимо разработать дизайн логотипа для видеопроекта В СТАРТАП СТИЛИСТИКЕ. Требования: СОВРЕМЕННЫЙ вебдванольный логотип стартап проекта. Качества логотипа: Современный, утонченный и Заметный. Простой и мужественный. Молодой и игривый. Роскошный и Серьезный. 2 слова на русском языке и читабельный знак Play (что покажет ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад