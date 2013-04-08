Нужен логотип для компании. Компания занимается реализацией продукции собственного производства и продукции компаний партнеров. Продукция собственного производства - водоналивные дорожные барьеры, при дальнейшем развитии компании ассортимент расширится до производства других объемных пластиковых изделий и емкостей большой кубатуры. Продукция партнеров - технические средства обеспечения безопасности на дороге(знаки, конуса, буфера, гирлянды), а также пластиковые емкости большой кубатуры.

Основной заказчик - дорожные ремонтно-строительные управления и компании по возведению мостов и эстакад.

Логотип может содержать название компании ООО"Защита", а так же рассмотрю вариант без названия.

Максимальное количество цветов - 3.

Обязательны предварительные макеты логотипов для выбора и дальнейшей корректировки одного из них в количестве 5шт.

Бюджет 30 USD. Через Webmoney.