Нужен логотип.

Название: Bot million

Тематика - автоматическая торговля на форексе. Идея, что то типа этого http://instaforex.com/ru/fx_bot.php?x=forex

То есть в логотипе должно быть выражено видно , что речь идет об автоматике, механизме роботе ит.п..

Бюджет 50 USD