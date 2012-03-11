Нужен логотип.

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт6 заявок127 просмотров
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Нужен логотип.

Название: Bot million

Тематика - автоматическая торговля на форексе. Идея, что то типа этого http://instaforex.com/ru/fx_bot.php?x=forex

То есть в логотипе должно быть выражено видно , что речь идет об автоматике, механизме роботе ит.п..

Бюджет 50 USD

12 лет назад
Vickodinn
Евгений 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$50
1 день
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