Разработать логотип магазина-поисковика Китая

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок897 просмотров
#1$55

Добрый день

Требуется разработать логотип китайского поисковика - предварительно сайт будет таким TAODEALER.COM

Предпочтения - рука человека сжимает планету, состоящую из реального логотипа TAOBAO http://www.100sp.ru/static/img/taobao/taobao-logo.jpg

Или что-то в этом смысле

13 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Победитель конкурса

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
13 лет назад
#1
Победа в конкурсе Логотип -просто, гениально, как положено. Сделан логотип на высшем уровне СПС
Все на высшем уровне,четкие требования,конструктивный диалог,своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
13 лет назад
#1

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