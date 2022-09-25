Сделать лого

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт29 заявок767 просмотров

Нужно сделать лого с надписью спортивной команды в стиле приложенного файла

Нужно разместить название shadowforce как на примере и сделать вариант более продолговатый для шапки сообщества

3 года назад
guest_16640508596024
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
56 отзывов
3 года назад
Константин
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 отзывов(-1)
3 года назад
Віталій
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Данило
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Карина
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Светлана
 
48 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дима
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
3 года назад
Людмила
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 отзывов
3 года назад
Вячеслав
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Елизавета
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Светлана
 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
455 отзывов
3 года назад
Сергей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Еркебулан
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
36 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
15 минут назад
61 отзыв
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
201 отзыв
3 года назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Никита
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для косметолога именной

    Требуется разработать именной логотип для косметолога-иньекциониста, специализирующегося на губах. Логотип должен быть выполнен в золотом цвете. Пример логотипа прилагается для вдохновения.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка логотипа для психолога

    Требуется создать лаконичный логотип для психолога, который будет использоваться на сайте и визитках. Обратите внимание на простоту и стиль дизайна, чтобы он отражал суть профессии.

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Потрібно зробити логотип

    $25

    Необходимо разработать логотип для Instagram-магазина обуви s_footwear_s. Логотип должен включать название магазина и выполнен в черно-белых тонах. Творческий подход и уникальность приветствуются.

    Логотипы и Знаки45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа для строительной компании

    Требуется создать логотип для строительной компании «Луч-2» с использованием всех оттенков серого. Важно учесть сжатые сроки выполнения задачи. Ожидается креативный и профессиональный подход к дизайну.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип

    $30

    Необходимо создать логотип для компании Bioengineering, специализирующейся на оптово-розничной продаже твердого топлива, включая пеллеты и брикеты. Ожидается использование оранжевых оттенков или альтернативных вариантов. Логотип должен отражать сферу деятельности компании.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать в таблице 3 доп.графы

    Требуется добавить 3 дополнительных столбца в вордовскую таблицу. Необходимо помочь с форматированием таблицы для лучшего представления данных. Указаны логотипы и знаки, которые нужно учесть при работе.

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется разработка логотипа и знака для бренда. Необходимо создать уникальный и запоминающийся дизайн, который будет отражать сущность компании. Ожидается предоставление нескольких концепций на выбор.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад