Нужно сделать в таблице 3 доп.графы

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт9 заявок318 просмотров

У меня есть какая-то вордовская таблица, но у меня вообще не получается её как либо форматировать. Мне нужно добавить туда 3 дополнительные столбцы 

3 года назад
guest_16638420456139
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