Логотип

$30
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Завершен38 заявок2066 просмотров
#1$30

Для компании занимающейся оптово-розничной продажей твердого топлива (Пеллеты, Брикеты) необходим логотип. Название компании Bioengineering. Предпочтение по цветам оранжевый или ваш вариант.

3 года назад
oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад

Победитель конкурса

serg_dmitruk
Сергій 
48 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Качественная работа, клиент доволен, логотип уже на сайте, рекомендую!
Профессиональный заказчик. Коммуникация на уровне, все ясно и понятно. Советую для сотрудничества.

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