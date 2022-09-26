Требуется создать лаконичный логотип для психолога, который будет использоваться на сайте и визитках. Обратите внимание на простоту и стиль дизайна, чтобы он отражал суть профессии.
Логотип для косметолога именной
Нужно создать логотип для косметолога иньекциониста по губам-именной в цвете золото, ниже пример
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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