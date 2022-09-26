Логотип для косметолога именной

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Завершен4 заявки148 просмотров

Нужно создать логотип для косметолога иньекциониста по губам-именной в цвете золото, ниже пример 

3 года назад
guest_16640488005897
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

IvanKolisnik
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$5
2 дня
Escrow
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Всё прошло отлично, заказчик понятно объяснил постановку задачи, с оплатой не было проблем, всё было на высшем уровне. Рекомендую!

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Михаил
 
40 лет
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5 часов назад
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IvanKolisnik
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Никита
 
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Иван
 
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