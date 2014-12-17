логотип для сайта натяжных потолков www.potoloknet.ru
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Наша компания занимается производством пластиковых карт на своем оборудовании 5 лет. Постоянно интересует создание дизайн макетов для пластиковых карт по заданию заказчиков. Работа с заказчиками будет проходить напрямую. Нам нужна качественно выполненная работа в оговоренные сроки за фиксированную оплату. Стоимость обсуждается, для ознакомления с примерами макетов просим пройти в портфолио нашего сайта http://xn--80aa3actkeid.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE/
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