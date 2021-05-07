Организация Email-маркетинга

Имеем три сайта на YII2 -pravilopareto.ru -zakaz-oboi.ru -posm.market И еще с десяток лэндингов. Все сайты активно рекламируются в эдвордс, директе, контакте, фейсбуке, инстаграм. Все сайты подключены к CRM битрикс24 ...