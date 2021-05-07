Организация Email-маркетинга

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
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Ищем специалиста, который поможет наладить системные email-рассылки для проекта по продвижению мобильного приложения для инвесторов (покупка ценных бумаг и др.)

В ответе на проект укажите опыт, стоимость и сроки работы.

4 года назад
webernetic-bel
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров