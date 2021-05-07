Определение и описание целевой аудитории для тематики: триммер для травы Сегментировать аудиторию по таким параметрам: социально демографические данные (пол; возраст)боли, мечты, интересы (интересы; особенности; боли; проблемы; мечты; цели; желания; потребности явные и ...
Организация Email-маркетинга
Ищем специалиста, который поможет наладить системные email-рассылки для проекта по продвижению мобильного приложения для инвесторов (покупка ценных бумаг и др.)
В ответе на проект укажите опыт, стоимость и сроки работы.
Заявки фрилансеров
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