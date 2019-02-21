Собрать базу зарубежных форумов

Маркетинговый анализЗакрыт3 заявки176 просмотров
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Рутинная задача, есть несколько вариантов, несколько человек: 

1. Есть большая база форумов, надо обработать и внести данные в файл – адрес, модерация, тема, тестовый пост и др. (файл и пример дам) 

2. Готовая база, но не просто список, а расписана по параметрам. 

3. Ваш вариант. 

Оплата договорная, зависит от работ.

5 лет назад
vector77
46 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад