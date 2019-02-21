Собрать базу зарубежных форумов

Рутинная задача, есть несколько вариантов, несколько человек:

1. Есть большая база форумов, надо обработать и внести данные в файл – адрес, модерация, тема, тестовый пост и др. (файл и пример дам)

2. Готовая база, но не просто список, а расписана по параметрам.

3. Ваш вариант.

Оплата договорная, зависит от работ.