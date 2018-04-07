Обьемный макет модели

МашиностроениеЗакрыт6 заявок302 просмотра
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Есть 3д модель летающего аппарата (подобие квадракоптера). Макет нужно сделать макет к 3д модели. Размер примерно 40см на 60см. Материал можно брать любой.

пример макета, который хочу видеть в конце 

https://www.behance.net/gallery/14760533/BA-(Hons)-Auto-Design-Major-Project-Model-(inc-Clay

6 лет назад
guest_15234718390827
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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