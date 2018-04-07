Обьемный макет модели

Кто может помочь с работой. В работе требуется произвести расчет мощности эл-ля Выполнить расчет надежности силовой части схем Составить математическое описание электропривода ( mathcad) Составить принципиальные электрические схемы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 3д модель летающего аппарата (подобие квадракоптера). Макет нужно сделать макет к 3д модели. Размер примерно 40см на 60см. Материал можно брать любой.
пример макета, который хочу видеть в конце
https://www.behance.net/gallery/14760533/BA-(Hons)-Auto-Design-Major-Project-Model-(inc-Clay
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