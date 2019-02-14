Разработка системы автоматизации промышленного оборудования

МашиностроениеЗакрыт8 заявок222 просмотра
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Необходимо разработать систему автоматизации сборочного стапеля согласно техническому заданию. Работы включают разработку документации, подбор компонентов, сборку.  

Срок выполнения работ – апрель-июнь 2019 

Техническое задание будет отправлено по электронной почте

5 лет назад
NewLineEng
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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