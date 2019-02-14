Совместно разработать простой конструктив, сделать простую 3д модель для сборки, чертежи DXF на резку небольшой галтовочной машины лоткового типа. Пример фото прилагаю. Объем лотка - не более 100л, габаритные размеры, ориентировочно -650мм длина, 600мм глубина, ...
Разработка системы автоматизации промышленного оборудования
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать систему автоматизации сборочного стапеля согласно техническому заданию. Работы включают разработку документации, подбор компонентов, сборку.
Срок выполнения работ – апрель-июнь 2019
Техническое задание будет отправлено по электронной почте
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