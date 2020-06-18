Здравствуйте. Задумал я сделать автомат для покраски погонажа - деревянных профилей 3-5 сечений. Сам автомат уже есть в голове у меня. Надо мои идеи и видение перенести в компас, доработать до готовых чертежей, ...
Schlumberger OLGA – нужна консультация
Нужна консультация по проведению расчета гидравлического удара в софте Schlumberger OLGA
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