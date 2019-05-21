Спроектировать станок (устройство)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Машиностроение
Закрыт5 заявок287 просмотров

Необходимо спроектировать станок для демонтажа обмоток статора. По принципу как на видео. Интересует компоновка, согласование, подбор гидрооборудования для вытягивания обмоток и управления станком (пересечения, фиксации и прочее), подбор индукционного нагревателя, выдача чертежей для изготовления. Пример станка 

https://yandex.ru/video/touch/search?filmId=16915638000579427188&text=удаления%20обмотки%

https://youtu.be/BoRB4uL7c_c

Предоставить портфолио для оценки уровня специалиста. Цена и время оговаривается отдельно! 

6 лет назад
guest_15631092850827
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров