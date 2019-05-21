Есть патент на установку co2 экстракции .Есть несколько эскизов.Надо спроектировать и рассчитать установку co2 экстракции на 5 кг загрузки ,на 100 кг загрузки и на 1000 кг загрузки.Установка идет на докритическую и сверхкритическую реакцию. Установки ...
Спроектировать станок (устройство)
Необходимо спроектировать станок для демонтажа обмоток статора. По принципу как на видео. Интересует компоновка, согласование, подбор гидрооборудования для вытягивания обмоток и управления станком (пересечения, фиксации и прочее), подбор индукционного нагревателя, выдача чертежей для изготовления. Пример станка
https://yandex.ru/video/touch/search?filmId=16915638000579427188&text=удаления%20обмотки%
Предоставить портфолио для оценки уровня специалиста. Цена и время оговаривается отдельно!
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