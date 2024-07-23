Нужно провести расчёт в solidworks flow simulation 2022, если в качестве граничных условий известен только тепловой поток.

У меня есть 3д модель состоящая из входной трубы, куда поступает воздух из атмосферы, кольцевого зазора, к которому поступает воздух по трубе, в кольцевом зазор происходит нагрев воздуха, при этом заданы плотности теплового потока по высоте кольцевого зазора, как на внутренней стенке, так и на внешней стенке кольцевого зазора. Далее воздух под действием естественной циркуляции поднимается вверх по зазору и попадает в выходную трубу, затем выходит в атмосферу.

Задача оптимизировать ширину зазора.

Нужно максимально подробно описать расчет со скринами, почему выбираются именно такие параметры, например почему именно такая модель турбулентности и т.д.

Должны отписываться все итерации расчета и должно быть обоснование, почему именно такая ширина зазора будет лучшим вариантом.

Если возможно, нужно также вручную оценить то что выдаёт программа, по формулам. А именно оценить коэффициент теплоотдачи и гидравлическое сопротивление.