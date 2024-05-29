Поиск ремонтного мануала на дизельные двигателя марки Hino P09С

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Ремонтный мануал дизельного двигателя внутренего сгорания марки Hino P09C .

Содержит в себе следующие пункты:

- основные характеристики и размеры деталей (вал, поршень, цилигдровая втулка и т.д.)

-инструкция монтажа (моменты затяжек гаек, подготовка двс к пуску)

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2 месяца назад
guest_1740383633149
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2 месяца назад

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