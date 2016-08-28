Доработка существующего приложения для iOS и Android

Есть работающий проект. Проект имеет одноименное приложение для iOS и Android. Периодически появляется ряд задач, такие как : правка лагов, дописывание новых функций, оптимизация, замена дизайна и т.д. На данный момент ищу программиста для написания дополнительных модулей. Очень ...
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Есть работающий проект. Проект имеет одноименное приложение для iOS и Android. Периодически появляется ряд задач, такие как : правка лагов, дописывание новых функций, оптимизация, замена дизайна и т.д.
На данный момент ищу программиста для написания дополнительных модулей.
Доработка нужна как web, так и приложений.
Очень важна оперативность в работе, качество и доступность самого кандидата.
Проект интересный, работы много. Предпочтительно сдельный характер работы.
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