Доработка существующего приложения для iOS и Android

Есть работающий проект. Проект имеет одноименное приложение для iOS и Android. Периодически появляется ряд задач, такие как : правка лагов, дописывание новых функций, оптимизация, замена дизайна и т.д.

На данный момент ищу программиста для написания дополнительных модулей.

Доработка нужна как web, так и приложений.

Очень важна оперативность в работе, качество и доступность самого кандидата.

Проект интересный, работы много. Предпочтительно сдельный характер работы.