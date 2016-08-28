Доработка существующего приложения для iOS и Android

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок81 просмотр
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Есть работающий проект. Проект имеет одноименное приложение для iOS и Android. Периодически появляется ряд задач, такие как : правка лагов, дописывание новых функций, оптимизация, замена дизайна и т.д.

На данный момент ищу программиста для написания дополнительных модулей. 

Доработка нужна как web, так и приложений. 

Очень важна оперативность в работе, качество и доступность самого кандидата.

Проект интересный, работы много. Предпочтительно сдельный характер работы.

AndroidiOS
7 лет назад
mobster33
Антон 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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