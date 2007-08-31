Калькулятор

Требуестя создание кредитного калькулятора для PDA( для пилотного проекта)

Платформа PALM OS

Краткое описание:

В ПО вводятся данные о клиенте( до 16 параметров) . В зависиммости от значения каждого параметра, каждому параметру присвается некоторое количество баллов. Балы суммируются. В зависимости от количества баллов, которые в сумме набрал клиент, ему предлагаются 1 ,2 ,3 или 4 продукта.

Дополнительные требования:

Защита от изменения параметров пользователем, параметры присвоения баллов не должны быть доступны пользователю.

Адмнистратор должен иметь возможность изменять параметры начисления баллов.