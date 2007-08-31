Калькулятор

Разработка программного обеспечения для импорта(съема) информации с погодных сайтов Росгидромета и загрузки на средства мобильной связи ( КПК под управление Windows Mobile 5, Windows Mobile 6). Общие требования • Разработка должна предусматривать 3 компонента: • Сервер распространения метеоинформации • Программа отображения метеоинформации ...
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Требуестя создание кредитного калькулятора для PDA( для пилотного проекта)
Платформа PALM OS
Краткое описание:
В ПО вводятся данные о клиенте( до 16 параметров) . В зависиммости от значения каждого параметра, каждому параметру присвается некоторое количество баллов. Балы суммируются. В зависимости от количества баллов, которые в сумме набрал клиент, ему предлагаются 1 ,2 ,3 или 4 продукта.
Дополнительные требования:
Защита от изменения параметров пользователем, параметры присвоения баллов не должны быть доступны пользователю.
Адмнистратор должен иметь возможность изменять параметры начисления баллов.
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