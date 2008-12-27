Написать программу под Symbian и Windows mobile

Нужно сделать из растровых карт карты подходящие для Iphone. А также объяснить как их делать самостоятельно и дать необходимое ПО и инструкции. Все предложения оставляйте только в проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать программу состоящую из двух частей .
Первая Сервисная, вторая абонентская.
Сервисная программа должна формировать контент из файлов и отпровлять абонентской программе установлейно на телевоне при подключенном JPRS. Опсуждение более полного ТЗ после просмотра ваших резюме.
Прошу прощения за то, что не обьяснил все сразу(написание программ нужно под Symbian os с 6го по 9ое поколение а WinMobile 2003 2005 2006 2008.) Да ну и конечно, мы будем продолжать работать с програмистом которого я выбиру так как после написания программы будет в течении месяца поиск ошобок.
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