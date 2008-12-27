Написать программу под Symbian и Windows mobile

$500
Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок246 просмотров
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Необходимо написать программу состоящую из двух частей .

Первая Сервисная, вторая абонентская.

Сервисная программа должна формировать контент из файлов и отпровлять абонентской программе установлейно на телевоне при подключенном JPRS. Опсуждение более полного ТЗ после просмотра ваших резюме.

Прошу прощения за то, что не обьяснил все сразу(написание программ нужно под Symbian os с 6го по 9ое поколение а WinMobile 2003 2005 2006 2008.) Да ну и конечно, мы будем продолжать работать с програмистом которого я выбиру так как после написания программы будет в течении месяца поиск ошобок.

15 лет назад
Nikolaz
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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