Нужны программа

Требуется написать программу для передачи видео с телефона на ПК через интернет. Камера встроеная, передняя либо задняя. Программа должна работать с сетями GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi. Настройки видео от 1-го кадра в секунду(GPRS), до максимума(Wi-Fi). ...
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нужно сделать фонарик, чтобы светил на 80-90% мощности от вспышки. Symbian 9.1
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