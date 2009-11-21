Всем привет!

Нужно приложение для iPhone.

- Запуск приложения

- Загрузка меню из xml

Меню имеет вид

category1 -> Category2 -> Item

- После выбора нужного элемента, загружается другой xml из данных которого уже и составляется контент страницы.

Это будет видео или изображение (Указанно в xml)

Аудио файл для прослушивания.

И текст для отображения.

В общем-то всё. Мелкие детали по дизайну укажу позже.

Исходные файлы проекта со всеми правами присылать обязательно.

Сразу, пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.

Спасибо!