Приложение для iPhone

Мобильные приложенияЗавершен5 заявок184 просмотра
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Всем привет!

Нужно приложение для iPhone.

- Запуск приложения

- Загрузка меню из xml

Меню имеет вид

category1 -> Category2 -> Item

- После выбора нужного элемента, загружается другой xml из данных которого уже и составляется контент страницы.

Это будет видео или изображение (Указанно в xml)

Аудио файл для прослушивания.

И текст для отображения.

В общем-то всё. Мелкие детали по дизайну укажу позже.

Исходные файлы проекта со всеми правами присылать обязательно.

Сразу, пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.

Спасибо!

14 лет назад
OllyW
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
myxa24
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$320
3 дня
Отличная работа! Очень быстро и очень профессионально! Я очень рада, что довелось поработать с Александром. Большое спасибо за работу!
Очень приятный заказчик, чётко ставит задачу, быстро отвечает на вопросы, оплачивает без задержек мгновенно. Только приятные впечатления от работы!
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