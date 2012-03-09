Приложение-справочник для android

Добрый день.

Имеется энное количество экселевских таблиц для подбора артикула по принципу фильтров "от бОльшего к меньшему", пример - пользователь сначала выбирает страну, потом город в этой стране из предложенных, потом улицу в городе из предложенных, потом дом на этой улице из предложенных.

Необходимо написать программу-справочник, которая будет сочетать в себе данные нескольких таких таблиц.

Весь дизайн предоставим. Публикация приложения через андроид-маркет, приложение будет бесплатным.

В дальнейшем надо будет поддерживать и развивать этот проект, выпускать обновления и дополнения.

Так что расчитываем на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество.

Приоритет качественному портфолио и адекватной цене.