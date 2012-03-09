Приложение-справочник для android

Необходимо приложение под Android (2.2 и старше) отображения курсов валют. Курсы валют берутся с xml файла. Необходимо чтобы приложение получала курсы валют с интернета по ссылке, сохраняло их и отображало на экране. Если при подключении нет связи, тогда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Имеется энное количество экселевских таблиц для подбора артикула по принципу фильтров "от бОльшего к меньшему", пример - пользователь сначала выбирает страну, потом город в этой стране из предложенных, потом улицу в городе из предложенных, потом дом на этой улице из предложенных.
Необходимо написать программу-справочник, которая будет сочетать в себе данные нескольких таких таблиц.
Весь дизайн предоставим. Публикация приложения через андроид-маркет, приложение будет бесплатным.
В дальнейшем надо будет поддерживать и развивать этот проект, выпускать обновления и дополнения.
Так что расчитываем на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество.
Приоритет качественному портфолио и адекватной цене.
- Похожие заказы
- $150Мобильные приложения1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо написать виджет календаря, подхватывающего события из Гугл-календаря. Требуется: – режим отображения простого календаря на месяц с пометками дней, на которые запланировано хотя бы одно событие – режим отображения событий на конкретный ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу толкового разработчика для мобильного приложения. Тех задание здесь: https://docs.google.com/document/d/1bVN470icZmAEkykA7guU4Lgk1WkjMoVOKFuRtnEBWig/edit Хочу услышать от Вас оценку реализации в часах и рублях, и желательно, разбитую по работам, чтобы можно было понимать, какие из них займут больше времени, ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Под проект требуется программист, необходимо портфолио. Будет создана программа с 4 формами, авторизацией и регистрацией, которая обменивается с сайтом запросами и пролучает ответы в json . Дизайн будет предоставлен. Нужен objective c без каких либо библиотек таких ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Разработать кредитный калькулятор для Ipad Добрый день. Требуется Разработать программу для устройства IPad1-2 для расчета и ведения кредита с выдачей уведомлений о текущих платежах. Дизайн будет предоставлен В приложении порядка 10 ка форм. Взаимодейстие с ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Описание задачи Необходимо написать приложение на Android (2.2) WIN CE Программа должна позволять водителям получать информацию о текущих заказах диспетчерской в которой это мобильное устройство зарегистрировано. Отправлять обратно статусы выполнения выбранного заказа водителем. (Принял заказ, везет клиента...) Также ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать приложение и серверную часть для мобильных платформ Android и iPhone, аналог http://www.touchnote.com или смотрите это приложение на Google Play (Play Маркет- бывший Android Market) Ваши предложения с условиями и портфолио жду в личке. Интересны предложения ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $115
Необходимо написать виджет календаря, подхватывающего события из Гугл-календаря. Требуется: - режим отображения простого календаря на месяц с пометками дней, на которые запланировано хотя бы одно событие - режим отображения событий на конкретный ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт12 лет назад
ТЗ в аттаче. Бюджет и сроки обсуждаютсяМобильные приложения2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый вечер! Требуется разработать игру для iOS 3+X=5 и вводится правильный ответ. Перед игрой можно выбрать диапазон цифр и возможные арифметические действия. Идет учет правильных и неправильных ответов. Вы водится статистика, звуковое сопровождение.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт12 лет назад