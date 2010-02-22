WinMobile блокировка экрана

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Закрыт1 заявка182 просмотра

Требуется написать простое приложение для WinMobile 6.1. - 6.5 на MS Visual Studio 2008

функционал - блокировка телефона по расписанию

разблокировка телефона - путем ввода цифрового пароля

требуется предоставить исходный код.

изысков дизайна не надо

15 лет назад
g68
57 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dest45
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

dest45
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад