Качественная запись звуков природы

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Закрыт12 заявок723 просмотра

Здравствуйте!

Для проекта требуется качественная запись звуков природы на хорошие микрофоны. Звуки леса, дождя, ручья , гром. Каждая запись минимум 20 минут

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