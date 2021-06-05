Нужно убрать Войс тег с песни,чтоб звучало лучше.
Качественная запись звуков природы
Здравствуйте!
Для проекта требуется качественная запись звуков природы на хорошие микрофоны. Звуки леса, дождя, ручья , гром. Каждая запись минимум 20 минут
Заявки фрилансеров
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