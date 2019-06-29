Молодая исполнительница ищет звукорежиссера с приемлемыми ценами и хорошим качеством исполнения для постоянного сотрудничества. В данном заказе требуется свести вокал и аранжировку. На выходе требуется получить профессиональный современный музыкальный трек, который пригоден ...
Музыкальная вставка для хоккейных игр
Известная мелодия, нужно сделать свою версию, брутально, вдохновляюще, дайте простор своей фантазии. Для любительской юниорской команды, которой в этом году уже ничего не светит до начала сезона. Хочется поднять дух ребятам.
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