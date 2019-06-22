Сведение вокала с минусом

Молодая исполнительница ищет звукорежиссера с приемлемыми ценами и хорошим качеством исполнения для постоянного сотрудничества.

В данном заказе требуется свести вокал и аранжировку. На выходе требуется получить профессиональный современный музыкальный трек, который пригоден для загрузки на известные музыкальные порталы.

1) В вокале необходимо выровнять некоторые нотки, так как исполнительница пела не в своей тональности, получилось местами не очень уверенно, особенно в припевах. Возможно, даже пройтись автотюном для того, чтобы выровнять переходы между нотами и сделать голос более интересным и современным в звучании.

2) Необходимо почистить немного от шумов. Вокал писался в студии.

3) Необходимо пройтись деэссером, подавить некоторые выпирающие шипящие, свистящие и цыкающие звуки.

4) Наложить разные фильтры для улучшения итогового качества вокала.

Также есть бэквокал, записанный другим исполнителем, но о нзаписывался под другой основной вокал. Возможно, он пригодится для усиления. Либо, возможно, сделать бэквокал из основного вокала исполнительницы. Старый основной вокал также есть в наличии, возможно, также пригодится для усиления сводимого основного вокала.

В общем, необходимо сделать профессиональный трек, чтобы звучало на профессиональном уровне.

Повторюсь, исполнительница ищет для постоянного сотрудничества хорошего звукорежиссера с вменяемыми ценами. Если звукорежиссер еще умеет писать современные качественные аранжировки также за вменяемые деньги, тогда возможно постоянное сотрудничество также и в этом направлении. Заказы планируются постоянные.