День добрый. Нужна помощь, запись на диктофоне разговор шепотом минут 3-5. Нужно максимально усилить с 44 минуты.
Сведение вокала с минусом
Молодая исполнительница ищет звукорежиссера с приемлемыми ценами и хорошим качеством исполнения для постоянного сотрудничества.
В данном заказе требуется свести вокал и аранжировку. На выходе требуется получить профессиональный современный музыкальный трек, который пригоден для загрузки на известные музыкальные порталы.
1) В вокале необходимо выровнять некоторые нотки, так как исполнительница пела не в своей тональности, получилось местами не очень уверенно, особенно в припевах. Возможно, даже пройтись автотюном для того, чтобы выровнять переходы между нотами и сделать голос более интересным и современным в звучании.
2) Необходимо почистить немного от шумов. Вокал писался в студии.
3) Необходимо пройтись деэссером, подавить некоторые выпирающие шипящие, свистящие и цыкающие звуки.
4) Наложить разные фильтры для улучшения итогового качества вокала.
Также есть бэквокал, записанный другим исполнителем, но о нзаписывался под другой основной вокал. Возможно, он пригодится для усиления. Либо, возможно, сделать бэквокал из основного вокала исполнительницы. Старый основной вокал также есть в наличии, возможно, также пригодится для усиления сводимого основного вокала.
В общем, необходимо сделать профессиональный трек, чтобы звучало на профессиональном уровне.
Повторюсь, исполнительница ищет для постоянного сотрудничества хорошего звукорежиссера с вменяемыми ценами. Если звукорежиссер еще умеет писать современные качественные аранжировки также за вменяемые деньги, тогда возможно постоянное сотрудничество также и в этом направлении. Заказы планируются постоянные.
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