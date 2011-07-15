Музыкальные темы для хиден-обжект игры

Необходимо разработать несколько музыкальных тем для казуальной хиден-обжект игры.

Темы нужны для:

1. Главной страницы игры

2. Начала игры, когда собираемся в путь

3. Хоррор тема, когда ищем в зловещих местах

4. Когда близки к цели поисков

Все темы должны быть простыми и не навязчивыми, т.к. являются фоновой музыкой.

Примеры можно посмотреть в этих играх:

http://www.bigfishgames.com/download-games/12867/princess-isabella-return-of-the-curse/index.html

http://www.bigfishgames.com/download-games/12867/princess-isabella-return-of-the-curse/index.html

http://www.bigfishgames.com/download-games/9854/mystery-trackers-the-void/index.html