Музыкальное оформление для детской игры

Требуется музыкальное сопровождение и озвучка на русском и английском языках носителями для детской игры на мобильных приложениях. Целевая аудитория: дети дошкольного возраста.

Приложение состоит из главного меню и 10-ти мини-игр.

Нужна основная тема игры, основные темы для игр: за основу может быть взята основная тема с наложением тематики каждой игры, например эффекта леса или речки, а также звуковые эффекты (по 10 на каждую игру). Примеры звуковых эффектов:

1. Панда ест фрукт (звук - жевание)

2. Хамелеон уходит (топанье ножек)

3. Кокос летит

4. Звук мыльных пузырей

Формат звуковых файлов: ogg.

Количество фраз для озвучивания: 31.

Примеры фраз:

1. Найди всех обезьянок

2. Поиграй со змейками в мячик

3. Овал

4. В какое ведро нужно положить фрукт?

5. Оранжевый

6. Красный

7. Один (радостно)

8. Два (радостно)

Перевод на английском я предоставлю.