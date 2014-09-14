Музыкальное оформление для детской игры

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Завершен7 заявок251 просмотр

Требуется музыкальное сопровождение и озвучка на русском и английском языках носителями для детской игры на мобильных приложениях. Целевая аудитория: дети дошкольного возраста.

Приложение состоит из главного меню и 10-ти мини-игр.

Нужна основная тема игры, основные темы для игр: за основу может быть взята основная тема с наложением тематики каждой игры, например эффекта леса или речки, а также звуковые эффекты (по 10 на каждую игру). Примеры звуковых эффектов:

1. Панда ест фрукт (звук - жевание)

2. Хамелеон уходит (топанье ножек)

3. Кокос летит

4. Звук мыльных пузырей

Формат звуковых файлов: ogg.

Количество фраз для озвучивания: 31.

Примеры фраз:

1. Найди всех обезьянок

2. Поиграй со змейками в мячик

3. Овал

4. В какое ведро нужно положить фрукт?

5. Оранжевый

6. Красный

7. Один (радостно)

8. Два (радостно)

Перевод на английском я предоставлю.

11 лет назад
NGFlex
38 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

brothers
Юрий 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$410
12 дней
Качественная и своевременно выполненная работа. Творческий подход. Рекомендую к работе.
Ответственный и порядочный заказчик , точная постановка задач , своевременная оплата . В ходе работы все вопросы решались оперативно и по существу. Буду рад снова посотрудничать.

Заявки фрилансеров

brothers
Юрий 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
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