Нужна грамотная расшифровка видео. Лекция по термодинамике. КАК МОЖНО ДОСЛОВНЕЕ, но без звуков а-а-а-а, э-э-э-э и т.п. Будут формулы и уравнения - использовать латинские символы (где возможно). Куски по 20 мин. ...
Музыкальное оформление для детской игры
Требуется музыкальное сопровождение и озвучка на русском и английском языках носителями для детской игры на мобильных приложениях. Целевая аудитория: дети дошкольного возраста.
Приложение состоит из главного меню и 10-ти мини-игр.
Нужна основная тема игры, основные темы для игр: за основу может быть взята основная тема с наложением тематики каждой игры, например эффекта леса или речки, а также звуковые эффекты (по 10 на каждую игру). Примеры звуковых эффектов:
1. Панда ест фрукт (звук - жевание)
2. Хамелеон уходит (топанье ножек)
3. Кокос летит
4. Звук мыльных пузырей
Формат звуковых файлов: ogg.
Количество фраз для озвучивания: 31.
Примеры фраз:
1. Найди всех обезьянок
2. Поиграй со змейками в мячик
3. Овал
4. В какое ведро нужно положить фрукт?
5. Оранжевый
6. Красный
7. Один (радостно)
8. Два (радостно)
Перевод на английском я предоставлю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Музыка и Звукинет заявокЗакрыт11 лет назад
Для видеоролика, который можно посмотреть по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=47Nr-rkf9cw необходимо подобрать красивую расслабляющую музыку и наложить ее поверх видео-ролика. Далее снова залить на Ютуб. Жду Ваших предложений. С меня хороший отзыв и своевременная оплата!Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Требуется добавление мультимедиа элементов в готовые презентации powerpoint. Всего 3 презентации. Оплата ориентировочно 10.000 рублей за каждую в зависимости от объема и вида мультимедиа. От исполнителя также потребуется консультирование по данному вопросу. В связи с ...Музыка и Звуки19 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо придумать рекламный ролик на радио, для таксиМузыка и Звуки7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуются удаленные оператору на дому. Принцип работы: исходящий обзвон физических лиц, проведение презентаций и оформление заявок на подключение. Продукт: услуги интернет - провайдеров (Интернет и ЦТВ) Требования: Четкая дикция, грамотная речь, ...Музыка и Звуки8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Инструментальная группа, барабанная партия через VST. Гитары записывали через аудио интерфейс. Все трэки можем скинуть отдельно в нормальном качестве. Нужно свести все трэки, ...Музыка и Звуки3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Оригинал: yadi.sk/d/OuT9uvxrR8JL3 Хотелось бы сделать сразу несколько разных ремиксов на этот трек. У вас полная свобода творчества, ремикс можно делать в любом стиле, увеличивать, сокращать динамику, темп, главное без перекосов (не ударяться экстремально ...Музыка и Звуки1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $12
Необходимо расшифровать текст: перевести из аудио в текстовой формат, разделяя полученную информацию на тематические блоки с помощью абзацев. Длительность аудиозаписи составляет около 28-30 минут. Запись приемлемого качества, без помех.Музыка и Звуки3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется skype + teamviewer консультация по данному продукту (нужно будет примерно две или три часовых консультации). Предпочтительный уровень - выше среднего. Отзывы по проектам этой категории обязательны. Указывайте стоимость 1 часа в ...Музыка и Звукинет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте! На постоянную удаленную работу (1 час, 5 дней в неделю) требуются сотрудники. Оплата – 7000р в месяц (22 рабочих часа в мес.) Данная работа подойдет тем, кому удобно ...Музыка и Звуки5 заявокЗакрыт11 лет назад