Расшифровка видео

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрытнет заявок167 просмотров

Нужна грамотная расшифровка видео.

Лекция по термодинамике.

КАК МОЖНО ДОСЛОВНЕЕ, но без звуков а-а-а-а, э-э-э-э и т.п.

Будут формулы и уравнения - использовать латинские символы (где возможно).

Куски по 20 мин.

Выберу нескольких исполнителей.

5 руб. за 1 мин.

Оплата на вебмани.

11 лет назад
odisseyitaka
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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