Здравствуйте, Михаил.

Меня интересует запись песен - перепевок (мелодия известная, слова мои), либо песен на мои мелодии (тему) с вашей полной свободой (мелодии трехаккордные). Тема постоянная. Как правило я кладу потом песню на видеоряд, тоже довольно простенький, можно посотрудничать и в этом направлении.

Игорь.