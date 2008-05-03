Потоковая переработка музыкального материала

Из исходного музыкального материала (в основном целые треки или фрагменты mp3) необходимо вычленять логически завершенные фрагменты, длительностью от 30 сек до 1 мин, дополнять заданным звуковым блоком и перерабатывать полученные треки в форматы Amr, Mmf, Wav, Mp3.

Объем – от 100 шт в неделю. Длительность – от 3-х месяцев.

Предложения с указанием стоимости и объемов, которые Вы готовы осилить присылайте на [email protected]

Стоимость указывайте за переработку 1 шт в 4 формата.