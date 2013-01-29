Баннер на вход магазина

Требуется нарисовать макет светового короба и витрин в 3D варианте для продуктового магазина. В последующим, если понадобиться, еще и интерьер магазина. Как это всё будет выглядеть (цвета, логотип, подсветка, выпуклости букв и т.п.) - полностью доверяю ...