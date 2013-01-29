Баннер на вход магазина

Требуется дизайнер для выполнения разовых работ по создание рекламных макетов! 0952168982
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.filenko.com/files/1.cdr - старый вариант
Необходимо:
1. Уменьшить размер до 535x200 см (сантиметров!)
2. Сохранить логотип и слоган
3. Сохранить информацию о времени работы (стиль отображения менять можно)
4. Красиво добавить информацию о интернет-магазине "ИНТА.РФ" (использовав логотип из предыдущего проекта, без надписи "ИнтаТехноОпт")
5. Сделать баннер ярким и сочным, чтобы привлекал внимание, но не вырвиглаз.
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