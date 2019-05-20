Баннеры продуктового магазина

В приложении файл - нужно сделать PSD со всеми слоями (чтобы можно было редактировать) Слои не растрировать Дизайн изображений максимально приближенный к оригиналу, насколько это возможно. Размер файла 3м*9м Разрешение до 100 dpi Пишите пожалуйста сразу цену за всю работу.