Баннеры продуктового магазина

Наружная рекламаЗавершен15 заявок230 просмотров
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Необходимо сделать дизайн баннеров продуктового магазина ярким, привлекающим внимание и вызывающим аппетит.

Для дальнейшей печати на банерной ткани.

Фасад состоит из двух блоков верхний 5.6*1,35м нижний 2,5*3,5м.

Примерное содержание во вложении также как и фото оригинального фасада

Цитрусов быть не должно.

5 лет назад
DenID1
Артур 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$25
3 дня
Все сделано отлично !
Очень доволен сотрудничеством!
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