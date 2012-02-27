Дизайн для вывески и штендера

Необходимо разработать:

1. макет вывески салона красоты(логотип есть):

Размер 9500*1200мм

2. штендер арочный размер: 1200*800мм

Это примерные размеры.

Прошу отвечать по стоимости.

По срокам - сегодня. (т.к. подвел уже один исполнитель, и заказчику надо показать сегодня варианты).

Бюджет за все - до $33. Т.к. Цена заявлена уже.