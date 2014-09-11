Необходимо разработать дизайн листовки наружной рекламы. Формат – А4 (горизонтальный).

Основные элементы и их примерная компоновка представлены на макете. Вот список пожеланий к дизайну листовки:

• Цветовое оформление: оттенки желто-оранжевого, черный, белый. Как на сайте http://oborudovo.ru/

• Размеры шрифтов такие, чтобы текст листовки читался с расстояния 1-2 метров.

• Рамки элементов на макете – не обязательны, предназначены только для смыслового обособления.

• Основной фон (контентной части) – белый.

Во вложении макет и ТЗ

Сроки: 1-2 дня

Оплата: Яндекс.Деньги