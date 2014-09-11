Здравствуйте Нужен макет для вывески на офис Макет простой: логотип (уже есть в psd) + пару фраз + контактные данные. Фон белый Ваша задача, все это грамотно, красиво и лаконично оформить (небольшой ...
Дизайн листовки
Необходимо разработать дизайн листовки наружной рекламы. Формат – А4 (горизонтальный).
Основные элементы и их примерная компоновка представлены на макете. Вот список пожеланий к дизайну листовки:
• Цветовое оформление: оттенки желто-оранжевого, черный, белый. Как на сайте http://oborudovo.ru/
• Размеры шрифтов такие, чтобы текст листовки читался с расстояния 1-2 метров.
• Рамки элементов на макете – не обязательны, предназначены только для смыслового обособления.
• Основной фон (контентной части) – белый.
Во вложении макет и ТЗ
Сроки: 1-2 дня
Оплата: Яндекс.Деньги
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Необходимо сделать плакат на медицинскую тематику, все исходные фразы и слоганы есть.Наружная реклама14 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимы макеты: 1) Макет под баннер размером 2,5м*2,5 м. С логотипом и новогодними элементами. 2) Макет для оракала на поклейку 2 м *0,9 м с логотипом и новогодними элементами. ...Наружная реклама10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен дизайн проект торгового острова и фирменного стиля. Фирма занимается изготовлением интерьерных слов, аксессуары для свадьбы и праздника. Торговый остров 4*6 . материал изготовления фанера. Нужна не 3d модель а ...Наружная реклама16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Необходимо сделать образец вывески,которая будет располагаться на здании. Нужно 2 варианта: 1.Вывеска в виде светящегося короба. 2.Вывеска в виде светящегося короба + бегущая строка под коробом. ...Наружная реклама3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать штендер в полный человеческий рост. На штендере изображена эта фотография http://www.pressfoto.ru/image-2579078 но к ней необходимо добавить нижнюю часть используя другое фото из этой фотосессии. На груди у заключенного табличка со ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Нужна вывеска на здание. http://shop.enjoy.ru/contacts/ Баннер 950х2000мм; вертикальный, узкий На первой фотографии он справа от желтого баннера. Содержание баннера: Текст на баннере ...Наружная реклама13 заявокЗакрыт11 лет назад
Размер: 1,5 метра в ширину, 1 метр в высоту Тематика: Баскетбол Что хотелось бы видеть на рекламном щите: 1. Логотип лиги (предоставим в кореле) 2. ...Наружная реклама15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $95
Добрый день, задание в приложенном файле.Наружная реклама15 заявокЗакрыт11 лет назад