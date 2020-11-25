Дизайн-проект вывески 600х3000

Нужно разработать визуализацию вывески. К заданию приложила 3 примера (т.к. вывеску нужно сделать в ЭКО-стиле: дерево, стекло или метал) Такие требования у владельцев здания. Так же прикрепила наш логотип, собственно который и будет учавствовать в ...