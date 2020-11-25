Дизайн-проект вывески 600х3000

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Сделать дизайн проект вывески 600х3000 согласно ТЗ

Характеристика (описание) средства размещения информации: информационная конструкция

представляет собой настенную конструкцию - объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без

подложки.

Объемные световые буквы представляют собой декоративные световые короба, изготовленные

методом склейки из сочетания полимерных материалов (подложка - ПВХ 5мм, боковая стенка - ПВХ

3мм, лицевая поверхность - акриловое стекло 3 мм). Глубина объемных букв 60 мм. Внутренняя

подсветка - светодиодные модули.

Буквы крепятся на каркас при помощи самонарезающихся винтов из профилированных сварных

труб 25252 мм.

Общие габаритные размеры: 300060060мм.

https://drive.google.com/file/d/1UZ3QwStrzfuyOMQLMfVckB_KI8GaMb7y/view?usp=sharing

3 года назад
shamaxim
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад