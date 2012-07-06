Дизайн промо стойки + визитки

Есть сайт segway25.ru , логотип http://segway25.ru/seagway.jpg

Дизайн промо стойки. ( http://lgrup.ru/images/stories/docs/Promostojki.pdf - первая стойка белая ...но цвет промостойки уже зависит от вас, там просто указаны размеры)

На стойке в верхней части должен быть размещено слово Segway или Возможно сайт в стиле логотипа....хотелось бы увидеть два варианта.

Внизу красивую картинку Segway (возможно катаются), телефон, возможно сайт. Еще возможно слова Аренда. Прокат. Продажа. (или их добавить в верхнею часть)

Визитки.

Должен быть логотип. Телефон. Слова: Аренда. Прокат. Продажа. (они есть в лого возможно их там оставить)

Желательно выполнить в течение 1-2 дня.