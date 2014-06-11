Вывеска из PSD отрисовать в векторном формате

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен9 заявок283 просмотра

Есть PSD (2000px x 534px) для вывески 2м x 0.5м. Надо отрисовать ее в векторный формат, чтобы я мог отдать ее в полиграфию. Вывеска будет как временная на ткани. В аттаче PSD, можете посмотреть. Бюджет - 350 рублей.

13 лет назад
Pondor
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

olvares1987
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$12
1 день
Задача была не большая, справился точь в точь как было в исходнике.
Было приятно работать над заданием, Александр всегда на связи, оплачивает работу сразу же после сдачи! Спасибо!

Заявки фрилансеров

olvares1987
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад

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