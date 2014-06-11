Макеты щитов, биллбордов. Нужен специалист по Corel с опытом и ответственностью. Работа срочная.
Вывеска из PSD отрисовать в векторном формате
Есть PSD (2000px x 534px) для вывески 2м x 0.5м. Надо отрисовать ее в векторный формат, чтобы я мог отдать ее в полиграфию. Вывеска будет как временная на ткани. В аттаче PSD, можете посмотреть. Бюджет - 350 рублей.
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