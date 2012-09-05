Дизайн входной группы

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт12 заявок148 просмотров

Нужен дизайн входной группы ювелирного салона располженного в торговом центре.

13 лет назад
bns
45 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Эмблема

    $250

    Есть организация, которая занимается реализацией электротехнической продукции(розетки, кабель, лампочки и т.п.). ЦЕЛЬ:создать эмблему-человечка, чтобы было видно его предрасположенность к данной сфере.Например,вместо головы лампочка, вместо рук проводаи вилки и т.д. что то ...

    Наружная реклама23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать оформление здания

    Есть оформленное здание в слоях. Нужно сделать примерно это http://shot.qip.ru/008ZbR-1adNBVgo1/ это описание https://www.dropbox.com/s/kxpxp3dv8eti653/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD2.jpg https://www.dropbox.com/s/i1f473hql20lgyu/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD1.jpg Это файл psd в слоях https://www.dropbox.com/s/d4ywspe9ks1ziai/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%812%281%29.psd Укажите сроки ...

    Наружная реклама2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн светового короба

    $50

    необходим дизайн светового короба для магазина сантехники. Искходники в .cdr. название-центр сантехники. желательно присутствие земного шара. короб будет размещаться на стене над дверью. Размер 2200*700.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна рекламного стикера

    $65

    Уважаемые фрилансеры, прошу вас разработать дизайн рекламного стикера на этажи для компании Sezare натяжные потолки размером 130*234. на нем необходимо разместить общую информацию о рекламных акциях компании, а также в уголке указание этажа. Приблизительный ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн наклейки на автобус

    $100

    Нужно нарисовать дизайн наклейки на автобус. Доминирующий цвет – белый, но опиратсья на дизайн сайта http://shkaf-shik.ru/ В тз фотки автобуса и размеры. Бюджет 2–3 тыс рублей ...

    Наружная реклама5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер, расположить текст, подобрать шрифт

    $10

    Баннер горизонтальный, 1х6 м Яркий, хорошо читаемый текст, фон не обязателен: главное слово: типография Остальное: широкоформатная печать цифровая печать печать на кружках, футболках, сувенирах печать ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Макет рекламного стенда с продукцией

    Требуется специалист для разработки макета рекламного стенда с продукцией. Стенд будет висеть в торговом зале. Стенд посвящен GSM сигнализации "Бастион" и должен быть выполнен в стиле главной фирменной коробки (макет коробки во вложении). На ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Преобразовать в векторное изображение в CorelDraw

    Требуется преобразовать изображение в векторное и подготовить для печати в CorelDraw в полиграфической фирме. Картинка использоваться при распечатке большого уличного баннера. В заявке укажите стоимость.

    CorelDRAW
    Наружная реклама5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад