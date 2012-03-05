Макет рекламного щита

Тематика- сувенирная печать, оперативная полиграфия, переплет документов Текстовую информацию предоставлю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется плакат,
который вызывал бы желание у проходящего мимо человека, остановиться, спуститься вниз и купить ребенку книгу.
Тематика магазина детские книги и игрушки.
Размер рекламного щита 1195 х 995 мм (поле для наклейки)
информация об магазине есть на этом сайте
Щит будет стоять перпендикулярно вывеске Знайко
просто набор картинок из клипарта - не приемлим
В связи с данным мною обещанием - исполнителя выберу после 15:00, 19/03.
До этого рассматриваю любые Ваши предложения. (не хочу никого обидеть и не хочу чтобы посчитали что кого то использую)
После выбора исполнителя готов сделать предоплату
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