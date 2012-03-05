Макет рекламного щита

Требуется плакат,

который вызывал бы желание у проходящего мимо человека, остановиться, спуститься вниз и купить ребенку книгу.

Тематика магазина детские книги и игрушки.

Размер рекламного щита 1195 х 995 мм (поле для наклейки)

информация об магазине есть на этом сайте

http://map.cn.ua/info/5554/

Щит будет стоять перпендикулярно вывеске Знайко

просто набор картинок из клипарта - не приемлим

В связи с данным мною обещанием - исполнителя выберу после 15:00, 19/03.

До этого рассматриваю любые Ваши предложения. (не хочу никого обидеть и не хочу чтобы посчитали что кого то использую)

После выбора исполнителя готов сделать предоплату