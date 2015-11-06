Нарисовать красиво и читабельно объявление.

Нужно нарисовать красиво объявление что бы его потом можно было размещать на стене в контакте и в

одноклассниках. Подойти со вкусом что бы обращали на него внимание.

Текст объявления :

ВНИМАНИЕ!!!

Империя обуви

Объявляет о возможности с 03.11.15 приобретенияобуви в рассрочку.

1. Без переплаты

2. Без первоначального взноса

3. На срок от 3 до 12 месяцев

4. Обувь забираете сразу

От вас потребуется : уд. личностии чтобы у вас были пенсионные отчисленияза последние 3 месяца. ИП если вы предприниматель.

Текст можно поменять чтобы сократить количество слов. Если будут предложения сделать его более грамотно.