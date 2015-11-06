Нарисовать красиво и читабельно объявление.

Это клеющийся стикер на дверь в магазине Размер 100 на 130 мм Идея такая Сексуальный силует девушки Можно без деталий лица и прочее , просто силует - форма По середине имя BLUE в облаке FOR MEN ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать красиво объявление что бы его потом можно было размещать на стене в контакте и в
одноклассниках. Подойти со вкусом что бы обращали на него внимание.
Текст объявления :
ВНИМАНИЕ!!!
Империя обуви
Объявляет о возможности с 03.11.15 приобретенияобуви в рассрочку.
1. Без переплаты
2. Без первоначального взноса
3. На срок от 3 до 12 месяцев
4. Обувь забираете сразу
От вас потребуется : уд. личностии чтобы у вас были пенсионные отчисленияза последние 3 месяца. ИП если вы предприниматель.
Текст можно поменять чтобы сократить количество слов. Если будут предложения сделать его более грамотно.
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