Оформление фасада игрового клуба, казино

Добрый день! Ищу профессиональных и креативных дизайнеров, кто мог бы мне помочь в этом проекте! Итак: необходим макет ролл-апа. Размер 200х85 см. Вертикальный. Есть предварительный набросок в Corel, картинки,логотипы, текст. ...