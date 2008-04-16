Требуется качественный художник способный прорисовать макет рекламы на бортах автобуса. Главное, способный предложить свою концепцию. Компания занимается продажей спецодежды, средств защиты, рабочей обуви и т.д. Работа должна быть ...
Оформление фасада игрового клуба, казино
Периодически возникает потребность в разработке оформления фасадов игровых клубов, казино. Уровень разный.
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