Реклама на бортах автобуса

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт10 заявок279 просмотров

Требуется качественный художник способный прорисовать макет рекламы на бортах автобуса.

Главное, способный предложить свою концепцию.

Компания занимается продажей спецодежды, средств защиты, рабочей обуви и т.д.

Работа должна быть ввыполнена к 11.05.2008

Срок проведения тендера - 1 день.

17 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$80

Заявки фрилансеров

diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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