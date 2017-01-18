Оформление интерактивной схемы

Требуется оформить интерактивную схему. Результат д.б. заточен под печать на листе формата А4, т.е. текст должен быть читабелен с расстояния 0,5 метра. Причем результат нужно выполнить под печать в двух вариантах - по вертикали и по горизонтали. Стиль оформления приведен на схеме mail.ru

Овалы и линии на схеме условны. Их можно заменить чем-то другим.