Добрый вечер Задача на проект стенд "Кофе на вынос" (см. вложение) Для начала хотелось бы получить макет/проект стенда (чертеж с размерами) Следующим шагом будет сделать сам стенд Готовы рассмотреть Ваши предложения
Оформление интерактивной схемы
Требуется оформить интерактивную схему. Результат д.б. заточен под печать на листе формата А4, т.е. текст должен быть читабелен с расстояния 0,5 метра. Причем результат нужно выполнить под печать в двух вариантах - по вертикали и по горизонтали. Стиль оформления приведен на схеме mail.ru
Овалы и линии на схеме условны. Их можно заменить чем-то другим.
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